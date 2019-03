Durchwachsenes Wetter zum Ende der Fastnacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Am Fastnachtsdienstag müssen sich die Narren in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Montag teils starke Bewölkung und schauerartigen Regen voraus. Die Höchstwerte dürften bei neun bis elf Grad liegen. Auch am Dienstag kann der Wind wieder stürmisch werden, zum Abend beruhigt er sich dann. Wenn das närrische Treiben am Aschermittwoch vorbei ist, dürfte es zunächst niederschlagsfrei sein, ehe es am Nachmittag erneut regnerisch wird - bei Temperaturen von 9 bis 14 Grad.