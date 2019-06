Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa) - Hitze-Rekord für Juni am letzten Tag des Monats: In Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz sind am Nachmittag 38,9 Grad gemessen worden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Damit wurde die bisherige Höchstmarke von 38,6 Grad vom vergangenen Mittwoch im brandenburgischen Coschen und im sächsischen Bad Muskau bereits wieder geknackt. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb aber noch unerreicht.