Dampfloks fahren durch Schneelandschaft im Harz

Wernigerode (dpa/sa) - Freie Fahrt durchs Winterland: Die Brocken-Bahn fährt wieder. Trotz hohen Schnees konnten am Samstag fast alle Dampfloks der Harzer Schmalspurbahn (HSB) ihre Fahrt durch den Harz wie geplant aufnehmen, sagte ein HSB-Mitarbeiter. Auch die Brockenbahn rollte wieder, nur der Traditionszug verkehrte nicht.

Am Dienstag blieb ein Zug der HSB auf dem Weg zum höchsten Berg des Harzes in einer Schneewehe stecken. Tagelang schaufelten Helfer den festgefahrenen Zug frei. Erst am Freitag war die Strecke zum Gipfel wieder befahrbar. Die Route von Wernigerode zum Gipfel des 1141 Meter hohen Bergs gilt als die wichtigste Strecke des Unternehmens.

Die HSB chauffiert seine Fahrgäste auf verschiedenen Wegen mit Dampfloks durch den Harz. Neben der Brockenbahn, die zum Gipfel fährt, gibt es die Selketalbahn und die Harzquerbahn.