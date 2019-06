Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Wegen der anhaltenden Trockenheit darf im Landkreis Bautzen aus Flüssen und Seen kein Wasser mehr abgepumpt werden. Nach dem trockenen Sommer im Vorjahr sei erneut zu wenig Wasser in den Gewässern, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Wer ohne Erlaubnis Wasser abpumpt, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro rechnen. Die Behörde ruft dazu auf, allgemein sparsam mit Wasser umzugehen. Rasenflächen sollten etwa nicht zu oft gemäht und bewässert werden.