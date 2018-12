Zahlreiche Unfälle durch Glatteis in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - In Sachsen ist es zu einer hohen Zahl an Unfällen durch Glatteis gekommen. Betroffen ist vor allem der Süden Sachsens, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Überwiegend kam es im südlichen Sachsen zu Blechschäden. Bei einzelnen Unfällen wurden Menschen leicht verletzt. Schwere Verletzungen gab es nicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch weiterhin vor starkem Glatteis.

Im Bereich Chemnitz und Erzgebirge kam es zu etwa 148 Unfällen innerhalb von 24 Stunden seit dem frühen Freitagmorgen. Alleine im Bereich Annaberg gab es 47. Vor allem am Freitagmittag sei es gefährlich gewesen. Die Situation habe sich aber noch nicht entspannt, wie ein Sprecher der Polizei in Chemnitz sagte.

Im Bereich Kamenz und Bautzen kam es zu 84 Unfällen. Auch hier rechnet die Polizei im Laufe des Samstags mit noch mehr Anrufen. Außerdem sind der Landkreis Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge vom Glatteis betroffen.

Am Freitagmittag war Regen auf den gefrorenen Boden getroffen und hat dadurch für Behinderungen gesorgt. Da die Temperaturen, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig, am Sonntag und auch Anfang der Woche steigen, wird die Glatteisgefahr zurück gehen.