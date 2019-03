Zahlreiche Sturmschäden in Zwickauer Land und Vogtlandkreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Im Südwesten Sachsens hat der Sturm an vielen Orten Schäden angerichtet. Im Zwickauer Land und im Vogtlandkreis wurden am Samstagabend Bäume, Telefonmasten und Verkehrsschilder umgeworfen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Vereinzelt fiel der Strom aus. Die Polizeidirektion rückte insgesamt zu 19 sturmbedingten Einsätzen aus. In Zwickau beschädigte eine umgestürzte Photovoltaikanlage mehrere parkende Autos. Verletzt wurde niemand.