Sturmböen richten Schäden in Sachsen an

Leipzig (dpa) - Sturmböen und Gewitter haben in Sachsen am Wochenende Schäden angerichtet und den Verkehr beeinträchtigt. Betroffen war am Samstag vor allem der Südwesten. In der Region Zwickau und im Vogtlandkreis stürzten Bäume und Verkehrsschilder um. Für den Sonntagabend sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut schwere Sturmböen oder sogar orkanartige Böen voraus. Auf dem Fichtelberg seien Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde möglich, sagte DWD-Meteorologe Thomas Hain in Leipzig.

Am Samstagabend hatte Sturmtief "Dragi" den Freistaat erreicht. Es brachte örtlich begrenzt heftige Gewitter. Dies sei für die Jahreszeit eher ungewöhnlich, sagte Hain. Die Polizei in Zwickau rückte wegen "Dragi" 19 Mal aus. Unter anderem beschädigte eine umgestürzte Photovoltaikanlage mehrere parkende Autos. Verletzt wurde niemand.

Für den Sonntagabend warnte der DWD vor dem nächsten aus dem Westen heranziehenden Sturmtief. "Eberhard" erinnere an das Sturmtief "Friederike", das im Januar 2018 in der Region schwere Schäden angerichtet hatte, sagte Hain. Das Tief sei etwa gleich stark, habe eine ähnliche Ausdehnung und Zugbahn. Es könne gefährlich werden. "Eberhard" werde flächendeckend Sachsen, Thüringen sowie das südliche Sachsen-Anhalt treffen.

Der Bahnbetreiber Länderbahn stellte sich auf Einschränkungen ein. Aus Sicherheitsgründen seien die Lokführer angewiesen worden, langsamer zu fahren, teilte die Länderbahn am Sonntag in Dresden mit. Das Unternehmen betreibt den Trilex in Ostsachsen und die Vogtlandbahn. Je nach Gefährdungslage sei auch eine Einstellung des Verkehrs nicht ausgeschlossen. Auch die Deutsche Bahn informierte ihre Fahrgäste, dass im Fern- und Nahverkehr Beeinträchtigungen möglich seien.

Tief "Eberhard" bringt laut DWD außerdem deutlich kältere Luft. Im Harz werde es in der Nacht zum Montag bis auf 500 Meter herab schneien, in Sachsen und Thüringen sinke die Schneefallgrenze in den Bergen auf 300 Meter. "Erst der Sturm, dann die Kälte", sagte Hain.