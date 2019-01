Schwerverletzte bei Busunfall auf schneebedeckter Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mülsen (dpa/sn) - In Mülsen im Landkreis Zwickau sind am Donnerstag bei einem Busunfall auf schneebedeckter Straße zwei Menschen schwer sowie einer leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Bus am Donnerstag in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw zusammengestoßen.

Der 60 Jahre alte Busfahrer und ein 47-jähriger Passagier erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Straße war wegen der Bergung der Fahrzeuge bis 14.00 Uhr gesperrt. Insgesamt ereigneten sich am Donnerstag im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau aufgrund der Witterung 46 Unfälle mit zwei schwer und zwei leicht Verletzten.