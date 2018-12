Blitzeis überrascht Autofahrer in Sachsen: Hunderte Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Blitzeis hat zum Start ins Wochenende viele Straßen in Sachsen in Rutschbahnen verwandelt und zu zahlreichen Unfällen geführt. Betroffen war vor allem der Süden und Osten Sachsens, wie die Polizei mitteilte. Fahrzeuge kamen von der Straße ab, stellten sich quer, rutschten ineinander oder gegen geparkte Autos. Selbst einige Winterdienstfahrzeuge waren der Glätte nicht gewachsen und rutschten ohne Kontrolle über die spiegelglatten Fahrbahnen. In den überwiegenden Fällen blieb es jedoch bei Blechschäden oder leichten Verletzungen. Für Sonntag und den Wochenstart konnte der Deutsche Wetterdienst aber Entwarnung geben.

"Viele Autofahrer scheinen zum Winterauftakt mit glatten Straßen überfordert zu sein, auch wenn Glatteis angesagt war", sagte ein Polizeisprecher. Allein in den Landkreisen Bautzen und Görlitz registrierte die Polizei von Freitagabend bis Samstagmittag mehr als 100 Glatteisunfälle. Der Streudienst war pausenlos im Einsatz. "Das sind für diese Region schon außergewöhnlich viele Unfälle", hieß es von der Polizei.

Im Bereich Chemnitz und Erzgebirge kam es zu etwa 150 Unfällen innerhalb von 24 Stunden. Erst am Samstagmittag entspannte sich die Situation etwas, wie ein Sprecher der Polizei in Chemnitz sagte. "Ungewöhnlich war der Umfang des Blitzeises. Es waren sehr viele Regionen betroffen", sagte der Sprecher. Im Bereich Kamenz und Bautzen kam es zu 84 Unfällen. Auch der Landkreis Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge waren von Glatteis betroffen.

Am Freitag und Samstag war Regen auf den gefrorenen Boden gefallen und hatte sich sofort in Blitzeis verwandelt. Da die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig am Sonntag und Anfang der Woche steigen, wird die Glatteisgefahr zurückgehen.