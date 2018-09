Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wertheim (dpa/lsw) - Ein Jogger und eine Familie haben während und nach dem Unwetter am Sonntag Zivilcourage gezeigt - und einen 96-Jährigen im Wald gesucht. Zunächst hatte der Jogger den Senioren in dem Wald bei Wertheim gesehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da Sturmtief "Fabienne" herannahte, alarmierte er kurze Zeit später Polizisten - gemeinsam suchten sie den Mann. "Die Suche war durch die Wetterlage sehr schwierig", sagte eine Polizeisprecherin.

Gegen 19.00 Uhr meldete sich eine Familie bei der Behörde und gab an, dass sie den 96-Jährigen gefunden habe. Sie hatte vor dem Unwetter mit dem Jogger gesprochen und ebenfalls zu suchen begonnen, als sich die Wetterlage wieder etwas beruhigt hatte. Der Senior hatte das Unwetter im Freien verbracht, kam aber mit leichten Blessuren davon.