Sonniges Winterwetter lockt Touristen in den Harz

Schierke (dpa/sa) - Sonniges Winterwetter hat besonders im Harz viele Menschen zu einem Ausflug gelockt. Die Region sei gut besucht, sagte eine Mitarbeiterin der Tourist-Information in Schierke am Samstag. Ob Winterwandern, Langlauf oder Rodeln - alles sei möglich. "Die Sonne scheint und das Wetter ist wirklich gut", sagte sie. Auch die meisten Unterkünfte seien für das Wochenende gut gebucht.

Schwierigkeiten könnten Wintersportlern höchstens die recht geringen Schneehöhen machen, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Auf dem Brocken liegt seinen Angaben zufolge zwar eine 142 Zentimeter dicke Schneedecke, bereits in mittleren Lagen seien es aber häufig nur noch wenige Zentimeter - für mehr habe es in den vergangenen Tagen zu wenig geschneit.

Während die Temperaturen im Harz am Samstagmittag bei knapp unter 0 Grad lagen, kletterten die Temperaturen im Flachland Sachsen-Anhalts meist auf 2 bis 3 Grad, wie Oehmichen sagte. Auch am Sonntag und zum Wochenbeginn soll es dem Meteorologen zufolge sonnig, aber kalt bleiben. In der Nacht könne es strengen Frost mit bis zu minus 13 Grad geben.