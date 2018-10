Leichter Schneefall im Harz erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brocken (dpa/lni) - Im Harz dürfte ab Sonntagabend zumindest vorübergehend der Winter Einzug halten. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt werde dann ein kleines Niederschlagsgebiet von Südosten heranziehen - auf den höchsten Erhebungen sei Schneefall möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Vergleichsweise sicher sei, dass der 1141 Meter hohe Brocken Schnee abbekomme. Unklar sei, ob er liegen bleibe. Aber auch auf dem 971 hohen Wurmberg und anderen höheren Bergen könnte es etwas schneien.

Auf dem Brocken hatte es früheren Angaben zufolge auch in den vergangenen Wochen bereits mehrfach etwas geschneit. Bisher ist der Schnee allerdings noch nicht liegen geblieben.

In den anderen Teilen Niedersachsens sinken die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag bis nahe an den Gefrierpunkt. In der Nacht zum Montag werde der Tiefstwert bei drei Grad liegen.