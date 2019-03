Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Oberharz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wernigerode/Leipzig (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montag in Höhen über tausend Metern vor orkanartigen Böen und Orkanböen im Oberharz und speziell auf dem Brocken. Eine entsprechende Unwetterwarnung gab der DWD in Leipzig am Sonntag heraus. Bereits in der Nacht zu Montag nehme der Wind stark zu, hieß es. Auch im Flachland gibt es den Angaben zufolge am Rosenmontag stürmische Böen, in Schauer- und Gewitternähe sind auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Von einem Orkan spricht man, wenn ein Sturm die Windstärke 12 oder mehr erreicht. Ein Orkan bewege sich mit mindestens 118 Stundenkilometer fort. Dabei können Bäume entwurzelt oder Hausdächer abgedeckt werden. Von unnötigen Aufenthalten im Freien rät der DWD dringend ab.