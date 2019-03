Sturmböen führen zu Verzögerungen im Bahnverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Sturmböen haben am Montag in Niedersachsen zu Verzögerungen im Bahnverkehr geführt. Zwischen Braunschweig und Salzgitter stürzte ein Baum auf die Gleise. Es komme zu Ausfällen und Verzögerungen, teilte die Bahn mit. Auf den von der Streckensperrung betroffenen Linien zwischen Braunschweig und Salzgitter-Lebenstedt sollen Busse als Ersatz fahren.

Ebenso sei die Regionalexpress-Linie des Nahverkehrsunternehmen Enno von Hannover nach Wolfsburg gesperrt, teilte das Unternehmen mit. Die Unternehmen Metronom und Erixx erwarteten Verzögerungen auf den Strecken zwischen Uelzen und Hamburg, Hamburg und Rotenburg sowie zwischen Soltau und Hannover. Auch im Fernverkehr kam es zu Verzögerungen.

In einigen Orten mussten die Feuerwehren ausrücken, um abgeknickte Äste und umgestürzte Bäume zu sichern. In Bremerhaven stürzte eine abgeknickte Pappel auf eine Laterne und dann auf ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Fassadenteile und Dachziegel stürzten auf die Straße. Auch in Hannover knickte der heftige Wind Bäume um.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Niedersachsen und Bremen einen stürmischen Wochenbeginn angekündigt. Der DWD rechnete dabei flächendeckend mit schweren Sturmböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erreichen können.