Wechselhaftes Wetter an Mosel, Rhein und Saar

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die neue Woche mit wechselhaftem Wetter. Am Montag seien im Laufe des Tages Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag zeigen sich demnach gebietsweise noch Wolken, die aber im Laufe des Tages weiterzögen, teilen die Meteorologen am Sonntag mit.

Der Dienstag dürfte den Angaben zufolge heiter bis wolkig werden: Im Laufe des Tages sollen von Westen her zunehmend Wolken aufziehen. Abends dürften laut DWD in der Eifel, im Hunsrück und im Saarland schauerartige Regenfälle niedergehen. Die Höchstwerte lägen zwischen 26 und 31 Grad, hieß es.

Auch am Mittwoch ziehen den Angaben zufolge Wolken an Mosel, Rhein und Saar auf. Es falle immer wieder schauerartiger Regen, auch dürfte es in verschiedenen Regionen blitzen und donnern, hieß es. Die Höchstwerte sollen demnach zwischen 21 und 26 Grad liegen.