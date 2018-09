Landkreis Nordsachsen verlängert Verbot der Wasserentnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Torgau (dpa/sn) - Wegen der anhaltenden extremen Trockenheit hat der Landkreis Nordsachsen das Verbot der Wasserentnahme aus Teichen, Bächen und Flüssen verlängert. Es gelte bis 31. Oktober, teilte das Landratsamt in Torgau am Freitag mit. Viele Gewässer in Nordsachsen führten sehr wenig Wasser oder seien ganz ausgetrocknet. Eine Entspannung der Lage sei in den nächsten Wochen nicht absehbar. Daher dürfe weiterhin kein Wasser abgepumpt werden. Das Verbot besteht bereits seit Anfang Juli. Wer dagegen verstößt, riskiere ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro.