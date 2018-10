Heißester Ort: 28,6 Grad in Tönisvorst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Tönisvorst am Niederrhein war am Samstag mit 28,6 Grad der heißeste Ort in Nordrhein-Westfalen. Für diese Messstation sei das zudem der höchste, jemals gemessene Wert in einem Oktober, erklärte der Deutsche Wetterdienst am Samstag. Auf den nächsten Plätzen folgen Lüdinghausen im Münsterland sowie das nahe gelegene Waltrop. Hier wurden jeweils 28,5 Grad gemessen - auch dies seien Rekordwerte an den Stationen in einem Oktober. "Wir haben fast überall 25 bis 28 Grad", berichtete ein Meteorologe des Wetterdienstes über die Messergebnisse des Tages. Sogar auf dem Kahlen Asten im Rothaargebirge waren es 20,8 Grad.