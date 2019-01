Gute Wintersportbedingungen im Thüringer Wald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa/th) - Der Thüringer Wald hat Wintersportlern dieser Tage bis zu einem halben Meter Schnee zu bieten. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald von Samstag sind zehn Liftanlagen in verschiedenen Orten geöffnet. Insgesamt seien 990 Kilometer Loipen und Ski-Wanderwege präpariert. Vorsicht sei allerdings auf einzelnen Abschnitten geboten, weil Bäume unter der weißen Last zu brechen drohten. Zudem locke der Biathlon Weltcup mit Verfolgungsrennen der Frauen und Männer Wintersportfans nach Oberhof.

In Thüringens wichtigstem Wintersportort liegen nach Angaben des Regionalverbundes derzeit im Schnitt 56 Zentimeter Schnee. In anderen Orten wie Lauscha oder Neuhaus am Rennweg seien es etwa 45 Zentimeter.