Wetterdienst erwartet regnerisches Wochenende im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Südwesten erwartet ein wolkiges und verregnetes Wochenende. Am Samstag ziehen im ganzen Land dichte Wolkenfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Vor allem im Süden müsse mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, örtlich seien auch Unwetter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 30 Grad. Am Sonntag steigen die Temperaturen demnach nur noch auf 18 Grad im Bergland und auf bis zu 25 Grad entlang des Rheins. Zudem werden Schauer und Gewitter erwartet. Nur im Norden kann es laut DWD trocken bleiben. Bis zum Wochenende erwarten die Meteorologen aber noch einmal Sonnenschein und sommerliche Temperaturen von bis zu 33 Grad.