Spätsommerwetter im Südwesten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - In der neuen Woche erwartet den Südwesten ein neues Hochdruckgebiet. "Wir haben auskühlendes Spätsommerwetter", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Trotz Sonnenschein sollen die Temperaturen am Wochenende und in der neuen Woche nicht über die 20 Grad Marke steigen. "Hochdruckgebiete im Oktober sind nicht wie im Juli. Die Nächte sind zu lang und die Sonne zu schwach", erklärte der Meteorologe. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gebe es in Baden-Württemberg mal Sonne und mal Wolken. Allerdings bleibe es trocken und auch mit Bodenfrost sei in dieser Woche nicht mehr zu rechnen.