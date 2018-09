Spätsommer bringt viel Sonnenschein: bis 32 Grad am Mittwoch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Start der neuen Woche kommt der Spätsommer noch einmal in Fahrt und bringt viel Sonnenschein in den Südwesten. Am Oberrhein sollen die Temperaturen an diesem Montag und an den kommenden beiden Tagen wieder die 30-Grad-Marke knacken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart mitteilte. Demnach sind dort am Mittwoch sogar Höchstwerte von bis zu 32 Grad möglich.

Auch den übrigen Landesteilen bringt ein Hochdruckgebiet bis Mitte der Woche verbreitet sonniges und trockenes Wetter. Laut DWD pendeln die Temperaturen dabei tagsüber zwischen 23 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad am Rhein. Erst ab Donnerstagnachmittag ist laut Wetterdienst eine Wetteränderung in Sicht. Dann sollen vom Bergland Schauer und Gewitter aufziehen, hieß es.