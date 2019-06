Sonne satt in Baden-Württemberg: Montag drohen Gewitter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Wochenende im Südwesten wie aus dem Wetter-Bilderbuch: Höchstens ein paar harmlose Quellwolken über dem Bergland und Temperaturen bis an die 30 Grad präsentierte der Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes. Für Sonntag sagten die Meteorologen sogar noch ein bisschen höhere Temperaturen bei mäßigem bis frischem Wind aus östlichen Richtungen voraus. Doch schon am Montag droht Ungemach: Von Westen her sollen ab Mittag Wolken aufziehen. Zum Abend kann es Schauer und Gewitter geben, auch unwetterartig. Es soll sehr warm bleiben.