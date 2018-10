Sommer im Oktober: Südwesten erwartet sonniges Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Blauer Himmel, viel Sonnenschein und Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke: Dem Südwesten steht ein sommerliches Wochenende bevor - und das mitten im Oktober. Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen auf 21 Grad am Bodensee und bis zu 26 Grad an Rhein und Neckar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Meteorologen sprechen ab 25 Grad von einem Sommertag. Nur in Oberschwaben und in Flussniederungen könne sich vormittags noch zunächst zäher Nebel halten, bevor die Sonne hervorkomme, sagte eine DWD-Meteorologin.

Bereits am heutigen Freitag soll es ungewöhnlich warm werden. Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen 22 Grad im Bergland und bis zu 28 Grad im Breisgau. Zu Beginn der neuen Woche soll es dann aber laut Prognose merklich kühler werden. Die Temperaturen sollen dann nur noch bis zu 19 Grad erreichen. Außerdem wird es wolkiger und in Baden ist etwas Regen möglich, hieß es.