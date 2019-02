Nach Sturm zum Wochenstart ruhigeres Wetter: Bis zehn Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem stürmischen Wochenende stellt sich zu Beginn der neuen Woche im Südwesten ruhigeres Winterwetter ein. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, vereinzelt gibt es Regen- und Schneeschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Stuttgart mitteilte. Die Schneefallgrenze sinkt bereits in der Nacht zum Montag auf rund 400 Meter. Autofahrer sollten vor allem am Morgen örtlich bei leichtem Frost auf glatte Straßen achtgeben.

Die Temperaturen gehen langsam zurück und erreichen am Montag tagsüber nur noch Werte zwischen null Grad im Bergland und bis zu zehn Grad in der Kurpfalz. Am Dienstag erwarten die Meteorologen maximal acht Grad im Rheintal. Dann soll sich außerdem Hochdruckeinfluss durchsetzen. Nach letzten Schneeflocken am Morgen soll es ab dem Nachmittag bei einigen Wolken trocken bleiben.