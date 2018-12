Meteorologen warnen vor Orkanböen im Hochschwarzwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen des Südwestens vor Orkan- und schweren Sturmböen. Demnach kann es am Samstag und in der Nacht zum Sonntag zu schweren Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Auf hohen Schwarzwaldgipfeln rechnen die Meteorologen sogar mit Orkanböen über 120 Stundenkilometer. Die Ursache für den starken Wind ist laut DWD ein nach Skandinavien ziehendes Sturmtief.

In Lagen über 1000 Metern rechnen die Meteorologen zudem mit leichtem Schneefall oder Schneeregen. Für Höhenlagen unter 1000 Metern wird Dauerregen erwartet. Bis Montag könnten im Schwarzwald bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.