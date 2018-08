Leichte Hitze-Entspannung zum Wochenende möglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Ländle ächzt unter der drückenden Hitze. Ein paar Tage noch, dann könnte es aber etwas Erleichterung geben. Leichte Abkühlung und vielleicht ein Schauer sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Wochenende hin in Baden-Württemberg möglich. Verbunden allerdings mit dem Risiko von Gewittern und Sturmböen. Am Dienstag muss noch mit Höchstwerten bis 36 Grad gerechnet werden. Nachmittags sind einzelne Gewitter im Süden des Landes möglich, punktuell auch Starkregen und Sturmböen.

Nicht nur Menschen, auch die Tier- und Pflanzenwelt könnten Abkühlung und Regen gut gebrauchen. Die Hitze sorgte im Nachbarland Schweiz für ein erstes größeres Fischsterben im Hochrhein. Am Wochenende wurde rund eine Tonne toter Fische eingesammelt, wie der schweizerische Fischereiverband am Montag mitteilte. Betroffen sind vor allem Äschen, die Temperaturen unter 23 Grad bevorzugen. In Stein am Rhein westlich des Bodensees war das Rheinwasser über 27 Grad warm.

Auf deutscher Seite ist die Lage noch nicht so dramatisch. Die Situation werde jeden Tag genau betrachtet, sagte eine Sprecherin des Ministeriums für Ländlichen Raum. Die Wassertemperaturen von Rhein, Neckar und Donau liegen nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) zum Teil über 26 Grad. Verschiedene Fischarten reagieren unterschiedlich empfindlich auf Wärme. Spätestens bei 28 Grad ist eine kritische Grenze erreicht.

Umweltschutzverbände haben eine Drosselung oder Abschaltung von Kraftwerken gefordert, die mit ihrem Kühlwasser zur Erwärmung der Flüsse beitragen. Normalerweise müssen Kraftwerke ihre Leistung spätestens dann drosseln, wenn eine Wassertemperatur von 28 Grad erreicht wird. Das Energie- und Umweltministerium hatte Ende Juli aber mitgeteilt, Ausnahmegenehmigungen seien möglich.

Nach Angaben der LUBW überstieg die Ozonkonzentration am Montagnachmittag an mehreren Orten den von der EU festgelegten Schwellenwert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft. Konkret nannte die Landesanstalt Weil am Rhein, Freiburg, Eggenstein sowie den Nordwesten von Karlsruhe und Friedrichshafen. Hohe Konzentration von Ozon kann zu Atembeschwerden und Reizungen der Schleimhaut führen. Kinder und Asthmapatienten reagieren besonders empfindlich.

Die Hitze hat auf der A6 (Heilbronn - Saarbrücken) für Spurrillen auf dem Asphalt gesorgt. Der Belag hat sich so stark verformt, so dass die A6 für Ausbesserungsarbeiten von Dienstag um 22.00 Uhr bis Mittwoch um 5.00 Uhr stellenweise gesperrt werden muss. Betroffen war laut Autobahnbetreiber ViA6West der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Richtung Mannheim.

Auch Kurioses bietet die Hitze im Südwesten. So zeigt ein Fußballfeld in Bad Buchau (Landkreis Biberach) ungewöhnliche farbliche Kontraste. Grund für die braunen Stellen zwischen den grünen Kreisen sei ein kaputtes Teil in der Sprinkleranlage, erklärte Peter Münch vom SV Bad Buchau am Montag. Der Wasserdruck sei durch den Schaden zu gering. Daher könnten die Wasserstrahlen nicht mehr den ganzen Platz erreichen, Stellen außerhalb der Reichweite des Wassers seien durch extreme Hitze und Sonne der vergangenen Tage vertrocknet. "Und die Leute, die das beheben könnten, sind alle im Urlaub", sagte Münch.