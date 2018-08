In Baden-Württemberg gibt es kühlere Nächte und Gewitter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpw/lsw) - Eine Gewitterfront bringt Abkühlung im Südwesten. "Am Mittwochnachmittag sind die Gebiete am Rhein, am Bodensee und im Schwarzwald von Gewittern betroffen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch. "Von dort breiten sich die Gewitter Richtung Osten und Nordosten aus." Dabei seien die Gewitter in unterschiedlichen Regionen Baden-Württembergs unterschiedlich stark. "In Regionen, die stark getroffen werden, kann es zu Sturmböen und Hagel mit zwei bis drei Zentimetern großen Hagelkörnern kommen", sagte der Meteorologe. Nach Durchzug der Gewitterfront am Donnerstagmorgen soll es dann im Südwesten abkühlen. Die Temperaturen sinken nach Angaben des DWD auf maximal 22 Grad am Donnerstag. Nachts können die Temperaturen unter die Zehn-Grad-Marke fallen.