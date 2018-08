Hitze macht kleine Pause im Südwesten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer kleinen Verschnaufpause am Freitag mit rund 24 Grad in Baden-Württemberg klettern die Temperaturen über das Wochenende langsam wieder auf Hochsommerniveau. "Das Wetter am Wochenende wird freundlich mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen", sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Gewitter und Regen soll es selten geben. Am wärmsten werde es am Samstag am Bodensee mit bis zu 27 Grad. In Stuttgart sollen es angenehme 25 Grad werden. Am Sonntag heißt es wieder schwitzen - in Stuttgart bei bis zu 28 Grad und in Konstanz bei 29 Grad. Zum Wochenstart soll es noch wärmer, aber auch unbeständiger werden.