Heißester Tag am Sonntag: Waldbrandgefahr hoch bis sehr hoch

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Sonntag könnte es im Südwesten einen neuen heißesten Tag des Jahres geben. Mit bis zu 39 Grad im Rheintal sind Temperaturen möglich, die noch höher sind als am vergangenen Mittwoch, als das Thermometer stellenweise 37,5 Grad anzeigte, sagte Clemens Steiner, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Auch Regen ist für das Wochenende demnach nicht in Sicht.

Laut DWD ist die Waldbrandgefahr am Samstag gebietsweise hoch, am Sonntag sogar teils sehr hoch. Das Agrarministerium warnte vor verheerenden Folgen von unbeaufsichtigten Grillfeuern. Das Feuermachen im Wald sei ohnehin nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt, erklärte Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am Donnerstag. Auch Rauchen ist den Sommer über in den Wäldern Baden-Württembergs verboten.