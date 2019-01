Glätteunfälle und gesperrte Straßen nach Schneefall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Schneeschauer ist am frühen Mittwochmorgen über Baden-Württemberg gezogen und hat im Berufsverkehr für Unfälle und Behinderungen gesorgt. Auf der Schwäbischen Alb fielen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) rund vier Zentimeter Neuschnee. Bei Aalen blieben mehrere Lastwagen stecken, wie die Polizei mitteilte. Der Räumdienst war im Dauereinsatz, kam aber wegen Staus schwer durch. Auf manchen Straßen kam der Verkehr komplett zum Erliegen. Wegen einer Vollsperrung der Ausfahrt Westhausen auf der A7 bildete sich in Fahrtrichtung Ulm ein etwa zehn Kilometer langer Rückstau.

In Stuttgart verzeichnete die Polizei etwa 20 Glätteunfälle. Größtenteils seien sie glimpflich ausgegangen, der Schaden dürfte zusammengerechnet bei rund 100 000 Euro liegen. Eine Straße blieb für zwei Stunden komplett gesperrt, nachdem sechs Fahrzeuge ineinander gerutscht waren. Zudem blockierte ein querstehender Bus die spiegelglatte Straße. Auch ein Streifenwagen der Polizei blieb dort stecken, die Beamten mussten für den Einsatz Schneeketten anlegen.

Ein Schulbus in Wutach (Landkreis Waldshut) landete nach dem Zusammenstoß mit einem Auto im Straßengraben - die Türen waren blockiert. Die Feuerwehr zog das Fahrzeug wieder auf die Straße. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug wieder auf die Straße ziehen. Von den 24 Schülern wurden laut Polizei vier leicht verletzt und blieben zur Beobachtung im Krankenhaus. Das Präsidium in Tuttlingen registrierte 37 Unfälle in fünf Landkreisen, davon gab es bei einem Unfall Leichtverletzte.

Am Mittwochabend sollte es im Südwesten laut DWD erneut schneien. Autofahrer müssten in der Nacht und am Donnerstagvormittag mit Glätte rechnen. Verbreitet fielen drei bis sieben Zentimeter Neuschnee, so Meteorologe Thomas Schuster. "Es wird morgen noch mal einen Tick schlimmer als heute." Bis Samstag bleibe es winterlich bei niedrigen Temperaturen und Niederschlägen. "Es wird keinen trockenen Tag geben. Die Sonne kommt kaum durch."