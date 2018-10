Geringe Belastung zum Ende des Feinstaubalarms

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Ende des ersten Feinstaubalarms der Saison in Stuttgart ist die Feinstaubkonzentration weiterhin gering. Am Montag lag der Tagesmittelwert an der stark belasteten Kreuzung am Neckartor nach vorläufigen Messwerten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Dienstag bei 31 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Im Vergleich zu Sonntag ist der Wert damit leicht gestiegen. Er liegt jedoch noch immer deutlich unter dem EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Der Feinstaubalarm gilt in Stuttgart seit dem 15. Oktober. Feinstaubalarm wird immer dann ausgerufen, wenn Wetterexperten die Gefahr von Überschreitungen des EU-Grenzwertes voraussehen. Am als Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung bekannten Neckartor war das von Donnerstag bis Samstag der Fall. Der Feinstaubalarm endet in der Nacht zum Mittwoch.