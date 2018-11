Einige Schneeflocken im Südwesten gefallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zarte Schneeflocken sind in Baden-Württemberg zum Wochenstart gefallen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, fiel der weiße Niederschlag in der Nacht zum Montag entlang der Schwäbischen Alb und südlich davon. Da die Temperaturen noch zu mild sind, blieb der Schnee aber nicht liegen. Daran ändere sich in den kommenden Tagen wenig. Zwar wehe ein Tiefausläufer von Bayern in Richtung Hessen am Dienstag auch ein paar Schneeflocken in das nördliche Baden-Württemberg. Das aber werde sich kaum bemerkbar machen. "Wir gehen davon aus, dass diese Woche kein Schnee mehr in Baden-Württemberg niedergeht", sagte der Sprecher. Das könne sich aber in der folgenden Woche ändern. Dann nämlich sinken die Temperaturen voraussichtlich auch in Baden-Württemberg.