Das Wochenende wird windig und nass

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschauer, dazu bläst ordentlich der Wind - am Wochenende dürfte es im Südwesten ziemlich ungemütlich werden. Samstag und Sonntag bestehe nur noch wenig Hoffnung auf Sonnenschein, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Während sich Regenschauer und trockene Phasen zunächst noch abwechseln, erwartet der DWD von Samstagabend an anhaltenden Niederschlag. Der Wind dazu wird am ganzen Wochenende stark bis stürmisch, im Bergland kann es auch Sturmböen geben. Auch die Temperaturen, Samstag noch bei bis zu 14 Grad, sinken im Laufe des Sonntags: Am Montag liegen die Werte laut DWD nur noch bei 1 bis 9 Grad Celsius.