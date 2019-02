Bis Mittwoch Sonne tanken: dann wird es ungemütlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach weiter steigenden Temperaturen in der ersten Wochenhälfte wird es in Baden-Württemberg von Donnerstag an ungemütlich. Das schöne, vorfrühlingshafte Wetter kann man bis einschließlich Mittwoch genießen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mitteilte. Die nächsten Tage bleibe es mild und trocken, mit klarem Himmel und bis zu 20 Grad.

Am Donnerstag wird es dann laut DWD bewölkter. Von Freitag an seien viele Wolken, Wind und Niederschlag zu erwarten, in den höchsten Berglagen möglicherweise auch Schnee. Trotz des unfreundlichen Wetters bleibe es jedoch auch am Freitag einigermaßen mild, bei Temperaturen von 13 oder 14 Grad.