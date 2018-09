Besseres Wetter in der neuen Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - In der neuen Woche geht es wettertechnisch im Südwesten aufwärts: Nach einem kühlen und verregneten Sonntag soll es Tag für Tag mehr Sonne und wärmere Temperaturen geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Am Montag sei nur noch vereinzelt mit Regen zu rechnen und die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich laut DWD ab. Etwas wärmer, aber ansonsten ähnlich, soll das Wetter am Dienstag werden. "Am Mittwoch wird es dann noch einen Ticken wärmer", sagte der Meteorologe. Er rechnete mit Höchsttemperaturen bis 28 Grad im Südwesten. Allerdings sei das, was Temperaturen und Sonnenschein betrifft, der Höhepunkt. Bereits am Donnerstag soll es wieder mehr Regen und niedrigere Temperaturen geben.