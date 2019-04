Waldbrandgefahr steigt: Auch Zeitz verbietet Osterfeuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zeitz (dpa/sa) - Trockene Waldböden in Verbindung mit dem sonnigen Wetter lassen in Teilen Sachsen-Anhalts die Waldbrandgefahr steigen. In den meisten Regionen gilt zu Ostern die mittlere Gefahrenstufe 3, wie aus einer Übersicht des Landeszentrums Wald im Internet hervorgeht. Im Raum Stendal und im Jerichower Land gilt Stufe 4 "hohe Gefahr". Mehrere Kommunen verbieten deshalb die traditionellen Osterfeuer. Nach der Stadt Stendal teilte am Donnerstag auch die Stadt Zeitz im Burgenlandkreis mit, dass wegen der Waldbrandgefahr keine Osterfeuer erlaubt sind. Die Stadtverwaltung rief die Bürger dazu auf, auch auf kleinere Feuer in Feuerschalen zu verzichten.

Ob Osterfeuer erlaubt sind oder nicht, entscheidet jede Gemeinde selbstständig. Eine zentrale Übersicht gibt es nicht.