Sturmböen wehen zahlreiche Bäume um

Stendal/Wernigerode (dpa/sa) - Heftige Sturmböen haben in Sachsen-Anhalt am Freitagnachmittag zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Besonders betroffen waren Altmark und Harz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Im Landkreis Stendal stürzten den Angabe zufolge mehrere Bäume auf Straßen. In Tangermünde fiel ein Baum auf ein Auto. Auch im Nationalpark Harz wurden zahlreiche Bäume vom Sturm umgemäht. Die Brockenbahn habe Probleme zu fahren, berichtete ein Sprecher. Auf dem Brocken-Gipfel gab es demnach orkanartige Böen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind dort auch am Samstag weiter Sturmböen möglich.