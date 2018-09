Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Niedersachsen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Niedersachsen müssen sich am Wochenende auf vereinzelte Schauer einstellen. Während es im Süden des Bundeslandes größtenteils trocken und freundlich bleiben soll, wird an der Küste Schmuddelwetter erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitagmorgen sagte.

Auf den Nordseeinseln treten demnach am Samstag Schauer und kurze Gewitter im Zusammenspiel mit stürmischen Böen auf. Im Süden Niedersachsens soll es deutlich freundlicher werden: Bei Temperaturen um maximal 20 Grad Celsius dürfen sich die Menschen auf sonnige Stunden einstellen. Die Regenwahrscheinlichkeit sei hier sehr gering, sagte der Sprecher.

Am Sonntag ändert sich demnach kaum etwas an den Wetterverhältnissen. Die Temperaturen steigen jedoch auf bis zu 23 Grad Celsius an.