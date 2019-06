Gesperrte Straße nach Erdrutsch in der Sächsischen Schweiz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Schandau (dpa/sn) - Teils heftige Unwetter über Sachsen haben bei Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz mehrere Erdrutsche ausgelöst. Besonders betroffen war das Kirnitzschtal. Auf der Kirnitzschtalstraße habe es an mehreren Stellen Erdmassen und Geröll auf die Straße gespült, sagte der Gemeindewehrleiter der Sebnitzer Feuerwehr am Dienstag. "Derzeit laufen die Aufräumarbeiten." Einen größeren Erdrutsch auf einer Länge von etwa 30 bis 50 Metern habe es in der Nähe des Forsthauses im Kirnitzschtal gegeben, hieß es. Noch ist die Kirnitzschtalstraße gesperrt. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" online berichtet.

Über Teile Sachsens war am Montagabend ein Gewitter mit Starkregen und Hagel gezogen. Im Raum Dresden und im Süden des Landes hatte der Deutsche Wetterdienst vor extremem Unwetter gewarnt. Vor allem im Süden Sachsens fielen 30 bis 50 Liter Regen pro Stunde, der DWD registrierte über Radargeräte Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. In Aue, Annaberg-Buchholz und Marienberg im Erzgebirgskreis meldete die Polizei mehrere überflutete Straßen.