Wochenend-Wetter: Freitag freundlich, dann wechselhaft

Schwerin (dpa/mv) - Das Wetter wird am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern wechselhaft. "Der Freitag wird aber noch am freundlichsten", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 18 Grad an der Küste und bis zu 24 Grad an der Grenze zu Niedersachsen. Bei ein paar Wolken soll es weitgehend trocken bleiben. Am Samstag können dann den Angaben zufolge von Norden her mehr Wolken aufziehen. Es soll mit Temperaturen bis 18 Grad etwas kühler werden, aber überall meist trocken bleiben. Der Sonntag wird laut DWD durchwachsen. Bei um die 17 Grad soll es viele Wolken und zeitweise auch Regenschauer geben. In der kommenden Woche soll es am Montag bei ähnlichen Temperaturen zunächst wechselhaft bleiben.