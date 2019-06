Sonne-Wolken-Mix am Pfingstwochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Wer am langen Pfingstwochenende im Nordosten einen Ausflug plant, sollte den am Sonntag machen. Denn dann wird es laut einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Mecklenburg-Vorpommern wohl am freundlichsten. Einen kleinen Vorgeschmack liefert aber auch schon der Freitag. Bei Temperaturen bis zu 24 Grad im Inland und 19 Grad an der Küste soll es freundlich und trocken bleiben. Im Laufe der Nacht kann es dann aber regnen und gewittern. Für Samstag rechnet der DWD mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Sonntag soll es bei bis zu 21 Grad an der Ostseeküste und 24 Grad an der Mecklenburgischen Seenplatte überwiegend sonnig werden. Am Pfingstmontag wird es den Experten zufolge zunächst freundlich, dann wechselhaft, teilweise mit Schauern und Gewittern.

Die Gewitterfront, die am Donnerstagnachmittag mit hohen Windgeschwindigkeiten über Mecklenburg-Vorpommern hinwegfegte, hat nach Angaben von Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Hiddensee auch bemerkenswerte Regenmengen gebracht. So fielen beispielsweise in Zinnowitz auf Usedom innerhalb einer Stunde 37,8 Liter pro Quadratmeter. Das entspreche ungefähr der Hälfte der Regenmenge, die in einem Juni zu erwarten ist. Erwähnenswert war auch die Zahl der Blitze in ganz Mecklenburg-Vorpommern zwischen 13.00 und 21.00 Uhr: Die Aufzeichnungen ergaben 76 488 Blitze. Sehr erfreulich sei, dass trotz der Naturgewalten offensichtlich niemand zu Schaden kam. "Das zeigt, dass die Menschen unsere Warnungen ernstnehmen", betonte Ulbrich.