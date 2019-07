Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmalkalden (dpa/th) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern, die am Sonntagnachittag in Südthüringen auftreten können. Die Warnung gelte zunächst für den Kreis Schmalkalden-Meiningen und den Wartburgkreis, teilte der DWD am Sonntag mit. Örtlich könne es zu Platzregen und Blitzschlag kommen. Nach der Hitzeperiode der vergangenen Tage deutete sich am Sonntag eine Wetteränderung mit schwül-warmen Bedingungen und heraufziehenden Wolken an.