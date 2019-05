Nach Unwetter: Regen überspült Straße mit Geröll

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schalkau (dpa/th) - Bei heftigen Regengüssen ist im Süden Thüringens eine Straße mit Erde und Steinen blockiert worden. Der Regen spülte das Geröll am Sonntagabend auf eine Landstraße bei Schalkau im Landkreis Sonneberg und verteilte es auf einer Länge von rund drei Metern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Feuerwehrleute entfernten die Steine im Ortsteil Almerswind, die Straße ist inzwischen wieder frei. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen im Süden des Landes rund um den Thüringer Wald örtlich bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde.