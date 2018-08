Die Temperaturen steigen nach und nach wieder an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Ganz langsam wird es in den kommenden Tagen wieder wärmer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von 22 Grad, am Montag soll es je nach Sonnenscheindauer schon 24 Grad warm werden. Durchaus wieder sommerlich fühlt sich demnach der Dienstag mit Werten zwischen 24 und 27 Grad an. Dazu ist es an allen Tagen meist heiter bis wolkig und trocken. Nur am Montag kann es im Norden lokal auch Regenschauer geben.