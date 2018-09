Sturmschäden um Saalfeld sorgen für Beeinträchtigungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - In weiten Teilen Thüringens haben Starkregen und Sturmböen am Sonntag große Schäden verursacht. Im Saalfelder Gewerbegebiet stürzten mehrere Fahnenmasten und Werbeträger auf parkende Autos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand.

Auf der Straße zwischen Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) und Bad Blankenburg sind so viele Bäume eingestürzt, dass die Straße seit Sonntagabend voll gesperrt ist. Die Räumungsarbeiten können nach Polizeiangaben nur mit schwerem Gerät fortgesetzt werden, die Strecke wird deshalb voraussichtlich längere Zeit gesperrt bleiben. In mehreren Orten wurden Strom- und Telefonleitungen beschädigt, betroffene Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Wie hoch die Sturmschäden insgesamt sind, konnte die Polizei noch nicht sagen.