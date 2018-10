Sonniger Spätsommer: Temperaturen um die 25 Grad erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock/Schwerin/Greifswald (dpa/mv) - Freunde des nicht enden wollenden Sommers können sich auf den Samstag freuen, denn Meteorologen erwarten vielerorts neue Tageshöchstwerte. Für Schwerin werden 25 Grad erwartet, in Rostock 24 Grad und in Greifswald bis zu 25 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die bisherigen Höchstwerte dieser Orte an einem 13. Oktober lagen demnach nur knapp über 20 Grad. Auch ein Bad in der Ostsee ist noch möglich. Deren Wassertemperaturen sind zwar nicht mehr ganz so sommerlich, mit 14 bis 15 Grad aber dennoch gerade noch badefähig.