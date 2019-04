Ostern: Sonne satt und erhöhte Waldbrandgefahr im Nordosten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Warnemünde (dpa/mv) - Der Nordosten kann sich an den Ostertagen über viel Sonne und einen strahlend blauen Himmel freuen. Das Hoch "Katharina" bringt nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für April sehr warme Temperaturen nach Mecklenburg-Vorpommern. Im Binnenland soll es demnach bis zu 20 Grad warm werden, die Küsten sollen bis zu 17 Grad schaffen. In Warnemünde am Passagierkai beobachteten zum Beispiel am Karfreitag viele Spaziergänger mit Sonnenbrille ausgestattet den Start der Kreuzfahrtsaison mit der "MSC Poesia".

Die warmen Temperaturen tagsüber halten laut DWD voraussichtlich bis einschließlich Montag an. Erst am Dienstag können dann vereinzelt ein paar Wolken aufziehen. In den Nächten zwischen den Ostertagen kann es jedoch frisch werden, auch Bodenfrost ist möglich. Mit dem schönen und trockenen Wetter steigt aber auch die Waldbrandgefahr, wie eine Sprecherin des DWD sagte. Dies gelte vor allem für die südlichen Gebiete von Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Lüneburger Heide. Hier galt am Freitag bereits die hohe Warnstufe 4.