Nadelbaum stürzt auf Reetdachhaus: Bewohner unverletzt

Pruchten (dpa/mv) - Starke Windböen haben in Pruchten (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Dienstagabend einen Nadelbaum auf ein Haus stürzen lassen. Die Bewohner des Reetdachhauses hatten großes Glück: Der entwurzelte Baum fiel auf die Dachschräge und blieb dort liegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde niemand und auch am Haus seien nur kleinere Schäden entstanden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sägten den umgestürzten Stamm in Stücke. Auch ein angrenzender Baum wurde zur Sicherheit zurückgeschnitten. Die Polizei sperrte die Ortsdurchfahrt während des Einsatzes.