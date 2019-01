Winter in Brandenburg: oft Sonne, Nebel und kalte Nächte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Nach verbreitet strahlend sonnigem Winterwetter in Brandenburg folgen jetzt womöglich die bisher kältesten Nächte dieses Winters. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, können in der Nacht zum Montag und auch in der Nacht zum Mittwoch vor allem Richtung Niederlausitz und auch im Fläming Temperaturen von neun bis zehn Grad unter Null erreicht werden. Reif oder gefrierender Nebel mache die Straßen glatt. Das ruhige Winterwetter bleibe auch in der nächsten Woche bestehen.

Über Sonnenschein konnten sich am Sonntag nicht alle Brandenburger freuen. Vor allem in der Uckermark und der Prignitz herrschte nebliges Grau. Dort kamen die Temperaturen über den Gefrierpunkt. Auch in den nächsten Tagen muss sich die Sonne durch dicken Nebel kämpfen.

Schnee gibt es hingegen weiter kaum. Einzig zu Wochenanfang könnte etwas Schneegriesel vom Himmel fallen, wenn ein schwacher Tiefausläufer über das Land hinweg zieht.