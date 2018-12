Wetterdienst: Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Glatte Straßen in Berlin und Brandenburg: Auto- und Fahrradfahrer müssen am Montagvormittag den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge vorsichtig unterwegs sein. Bei Temperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad ist in der Region demnach mit leichtem Frost zu rechnen. An einigen Orten bestehe Glatteisgefahr durch gefrierenden Sprühregen. Für den weiteren Tagesverlauf prognostiziert der DWD einen Temperaturanstieg auf 3 Grad, in der Nacht zu Dienstag sollen dann wieder Werte unter dem Gefrierpunkt erreicht werden - mit lokaler Glättegefahr.